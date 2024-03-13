Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Eros'un Katili Savunmasında: "Hakkında Söylendiği Gibi Suçlu Değilim... Öfke ve Cinnet Haliyle Kendimi Kaybettim..."

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldürdüğü için hakim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan isimli sanık savunmasında "Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit gelirmek bana terapi gibi geldi" dedi.