Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Doğu\'da Dondurucu Soğuklar Etkili
13.03.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde bazı çeşmeler de kısmen dondu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı oluşurken, Kuzey Çevre Yolu bölgesinde de yer yer sis etkili oldu.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplanan doğada tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de sarıçam ormanları, bitkiler kırağıyla kaplandı, vatandaşlar arabalarını battaniye, kilim sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Bu arada kırağıyla bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Naci Bozyel çok soğuk günlerden geçtiklerini belirterek, "Havalar çok soğuk, sabah kalkıyoruz camlar buz tutmuş arabalarımız çalışmıyor. Mart ayı bu sene beklenenden çok soğuk geçti." dedi.

Kaynak: AA

Ardahan, Erzurum, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:55:35. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu'da Dondurucu Soğuklar Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.