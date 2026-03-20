Doğu'da Kar Yağışı Etkili
Doğu'da Kar Yağışı Etkili

20.03.2026 10:44
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı, Erzurum'da karla karışık yağmur etkili oldu. Ulaşım zorluğu yaşanıyor.

Ardahan ve Kars'ta kar, Erzurum'da ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışla birlikte beyaza bürünen kentte, soğuk hava da etkili oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden karla, caddeler, sokaklar ve sarıçam ormanları beyaza büründü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Reşat Güneş, AA muhabirine, "Güzel bir bayram sabahına Sarıkamış'ımızın her zamanki gibi güzel kar yağışıyla uyandık. Allah, bütün İslam aleminin bayramını mübarek eylesin." dedi.

Bölgede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Erzurum

Erzurum'da ise karla karışık yağmur görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Soğuk hava yüzünden bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kaynak: AA

