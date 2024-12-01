Doğu\'da Soğuk Hava Etkili

Erzurum Ardahan ve Kars'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece sıcaklığın sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.
Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.
Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.
Yol ve kaldırımların yanı sıra Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Kars
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
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