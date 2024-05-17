Doğu Karadeniz'de Çay Hasadı Başladı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Çay Hasadı Başladı

Doğu Karadeniz\'de Çay Hasadı Başladı

Trabzonlu çay üreticileri, Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonunun başlamasıyla bereketli bir sezon geçirmek için çalışmalara başladı. Trabzon'da bulunan 152 bin dekarlık alanda çay tarımı yapan yaklaşık 50 bin üretici, sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giderek hasadı sürdürüyor. İşçilerin de destek verdiği çay hasadı, zorlu arazi şartlarına rağmen özveriyle gerçekleştiriliyor. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, bu yılın verimli bir sezon olacağını belirterek, çiftçilere kaliteli ürün toplama ve sanayicilere iyi işleme çağrısında bulundu. Üreticiler, çay hasadı için gurbetten memleketlerine gelerek, teleferik sistemleriyle ürünlerini taşıyor.

17.05.2024 11:47
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Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla bahçeye giren Trabzonlu üreticiler, bereketli sezon geçirmek için ter döküyor.

Türkiye'de 2024 yılı rakamlarıyla yaş çay tarımının yapıldığı 792 bin dekar alanın 152 bin dekarı Trabzon'da bulunuyor.

Yaklaşık 50 bin üreticinin çay tarımı yaptığı kentte sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden üreticiler, mayıs hasadını sürdürüyor.

Yöre insanının verimli sezon geçirmek için ter döktüğü bahçelerde çevre illerden gelen işçiler de hasada destek oluyor.

Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle zorlukla toplanan çaylar, bazen üreticilerin sırtlarında, bazen de ilkel teleferiklerle taşınıyor.

Gün içinde özveriyle toplanan yaş çaylar, verilen kota doğrultusunda ÇAYKUR ile özel sektöre ait çay fabrikalarına satılıyor.

"İlk sürgünün ortalama 30 gün süresi var"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, AA muhabirine, yaş çay üretiminde Trabzon'un önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Çay hasadının 1 Mayıs itibarıyla başladığını belirten Çakıroğlu, "İlk sürgünün ortalama 30 gün süresi var. Daha sonra çay yeniden bahçelerde yeşererek ikinci sürgüne geçilecek. Havalar güzel giderse bazen bu sayı üç hatta dört oluyor. Bu sene de dört olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, bu sene randımanın gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Rekolte güzel olacak. Ortalama Türkiye'nin üretmiş olduğu çay 1,4 milyon ile 1,5 milyon ton arasında değişmektedir. Bu sene galiba 1,5 milyon tonu bulacağız. Dolu dolu bir sezon olacak." dedi.

Kaliteli çay için üreticiye önemli görevler düşüyor

Verim ve kalitenin artırılması gerektiğine dikkati çeken Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Çayımızın ocak olarak yaşı çok fazla. Yaşlı bir ocaktan kaliteli çay çıkmayacağı kesin. Bunun bir şekilde yenilenmesi lazım. Tabii bu da zor bir süreç. Oldukça meşakkatli bir iş ama kalitenin artırılması noktasında önemli. Kaliteli çay için üreticimize de önemli görevler düşüyor."

Çakıroğlu, bu yönde bir yöntemin geliştirilmesinin önem arz ettiğini kaydederek, "Çay, sudan sonra tüketilen ikinci içecek. Daha verimli ve daha kaliteli olması gerekiyor. Bunun birinci önceliği de çiftçiden başlıyor. Çiftçimizin kaliteli ürün toplayıp sanayiciye teslim etmesi, sanayicinin de bunu iyi işlemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen seneye oranla bu sene verim daha iyi"

Çay hasadında çalışan Ömer Varilci de ailesiyle Ordu'nun Akkuş ilçesinden geldiklerini söyledi.

Çay hasadına başlayalı 3 gün olduğunu dile getiren Varilci, "Bahçe olarak verim 20-25 ton olacak gibi. Sabah başlıyoruz, akşama kadar devam ediyoruz. Sonra da kestiğimiz çayları satıyoruz." şeklinde konuştu.

Varilci, yağmurlu ve serin havalarda daha verimli çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yağmur etkilemez bizi. Öyle havalarda daha iyi topluyoruz. Sıcak havada çay yanıyor, toplamak da zor oluyor. O yüzden yağmurlu hava daha iyi. Verime bakacak olursak da geçen seneye oranla bu sene verim daha iyi. Çay toplamaya devam ediyoruz."

Çay hasadı için gurbetten memleketlerine geliyorlar

Kurduğu asansörlü teleferik sistemiyle hasat ettikleri ürünleri taşıyan Ahmet Akbulut da Ankara'da yaşadıklarını, her yıl çay hasadı için kente geldiklerini söyledi.

Arazi şartlarından ötürü teleferik sisteminin işlerini kolaylaştırdığını anlatan Akbulut, "Arazimiz 9-10 dönüm. Burada 12-13 ton çay kesiyoruz. Kendimiz kestiğimizde bu 30 gün sürüyor." dedi.

Akbulut, hasat edilen ürünleri özel sektöre ve ÇAYKUR'a sattıklarını belirterek, "Çay hasadına şu an kendimiz başladık. 2024 çay sezonunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Allah'ın izniyle hasadı bitireceğiz. Teleferik sayesinde de yük yoğunluğundan kurtulduk. Tamamıyla rahatladık." dedi.

Üreticilerden Mükerrem Özbalta da çay hasadı için Mersin'den geldikleri memleketlerinde 6 ay kaldıklarını ifade etti.

Her yıl 5-6 ton çay kestiklerini anlatan Özbalta, "Yıllardır yapıyoruz. Zahmetli bir iş. Başka işlerden çok iyidir ama çayın gideri de çok." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Çay Hasadı Başladı - Son Dakika

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