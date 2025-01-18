Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?