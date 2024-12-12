Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bölgede yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağmur ve sağanağın görüleceği, ayrıca 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.