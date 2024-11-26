Doğu Karadeniz için Fırtına Uyarısı

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Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.