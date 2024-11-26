Doğu Karadeniz için Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.
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