Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor. Yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.