Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın batı ve güneybatıdan fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceğini tahmin ettiğini açıkladı. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına dolayısıyla ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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