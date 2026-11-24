İsrail'in iki hafta önce tutukladığı Kudüs İbrani Üniversitesi öğrencisi Mehdi Tunusi'nin serbest bırakılması için işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde gösteri düzenlendi.

İsrail mahkemesinin Tunusi hakkındaki 6 aylık idari tutukluluk kararına yapılan itirazları değerlendirdiği sırada yüzlerce Filistinli ile İsraillinin katılımıyla düzenlenen gösteride, bu kararın iptali talep edildi.

Tunusi'nin çevrimiçi katıldığı kapalı duruşmaya gazeteciler ile Kudüslü öğrencinin ailesi alınmadı.

Duruşma sırasında mahkeme dışında düzenlenen protestoda, 26 yaşındaki Kudüslü öğrencinin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Mehdi'ye özgürlük" ve "Mehdi'yi derhal serbest bırakın" yazan pankartlar açtı.

Tunusi'nin kardeşi Meryem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aleyhinde herhangi bir suçlama ya da itham yok. Böyle bir muameleye maruz kalmamalı. Eğitimine devam etmeli." dedi.

Yaşananları "zulüm" olarak nitelendiren Meryem, kardeşinin üniversite kampüsünde gözaltına alındığını, Kudüs İbrani Üniversitesi yönetimiyle iletişime geçtiğini ve üniversite yönetiminin de yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Meryem, İsrail makamlarının kardeşiyle görüşmesine izin vermediğini de sözlerine ekledi.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim" ise yaptığı açıklamada, Tunusi'nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu belirterek, Filistinli öğrenci hakkında cezai işlem başlatacak delil toplanamadığı için "idari tutukluluk" kapsamında hapsine karar verildiğini vurguladı.

Açıklamada, "Hem Kudüs'te Filistinliler ve Yahudiler arasında yürüttüğü siyasi faaliyetler hem de zamanla sağlamlaşan kişisel ilişkilerimiz sayesinde Mehdi'yi yakından tanıyan kişiler olarak tutuklanmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunusi'nin gözaltına alınması sırasında şiddete maruz kaldığının aktarıldığı açıklamada, Filistinli öğrencinin güvenliği ve adil yargılanma konusundaki endişelere işaret edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesi sakini 26 yaşındaki Tunusi, iki hafta önce İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından üniversite kampüsünde şiddet kullanılarak gözaltına alınmıştı.

Kudüs İbrani Üniversitesi Sosyoloji ve Kriminoloji Bölümü öğrencisi ve Ir Amim aktivisti Tunusi hakkında 6 aylık idari tutukluluk kararı çıkarılmıştı.