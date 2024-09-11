Mescid-i Aksa'da İsrailli Baskınları Artıyor

Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınlarına katılan Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin sayısı 2024'te geçen yılın rakamına ulaşırken gelecek aylarda Yahudi dini bayramlarının gelmesiyle daha da artması bekleniyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bugüne Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin sayısının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Yılbaşından bu yana toplamda 48 bin 144 fanatik İsraillinin Mescid-i Aksa baskınlarına katıldığı aktarılırken, 2022'de söz konusu sayının 44 bin 137 olduğu belirtildi.

Ayrıca, baskınlara katılan fanatik İsrailli sayısında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Meclisi'nde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya "baskınını teşvik için" 27 Temmuz'da düzenlediği konferanstan sonra ciddi artış olduğu vurgulandı.

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya "baskınını teşvik için" 27 Temmuz'da düzenlenen konferansta konuşarak, "siyasi irade olarak Mescid-i Aksa'da Yahudi ibadetine izin verdiği" açıklamasında bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2023'te 48 bin 223 fanatik İsrailli kutsal mekana baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor. Bu yılın gelecek aylarında 5 Yahudi dini bayramında fanatik İsraillilerin Aksa'ya baskınlarının devam etmesi bekleniyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.