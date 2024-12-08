Doğu Perinçek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu 'terörist' olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, bir televizyon kanalının dün gerçekleştirdiği canlı yayınında devletin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu 'terörist' olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.
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