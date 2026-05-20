Doğudan Fragmanlar'a Uluslararası Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğudan Fragmanlar'a Uluslararası Ödül

20.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğudan Fragmanlar, Zsigmond Vilmos Film Festivali'nde 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünü kazandı.

Yapımcılığını Mahpare Tanın'ın, yönetmenliğini ise Kubilay Erkan Yazıcı'nın üstlendiği "Doğudan Fragmanlar" filmi, Macaristan'da bu yıl 10. kez düzenlenen ve görüntü yönetmenliğine odaklanan "Zsigmond Vilmos Uluslararası Film Festivali"nde ödüle değer görüldü.

Türkiye-İspanya ortak yapımı uzun metraj sinema filmi, festivalde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünün sahibi oldu.

Bu yılki uluslararası yarışma seçkisinde, Altın Ayı ödüllü yönetmen Enyedi Ildiko'nun "Silent Friend" ve Oscar ödüllü yönetmen Nemes Jeles Laszlo'nun "Orphan" adlı filmleri dahil olmak üzere toplam dokuz film yarıştı.

Türkiye prömiyeri 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirilen yapım, 31. Kolkata Uluslararası Film Festivali ile 30. Kerala Uluslararası Film Festivali'nde yarıştı.

Doğu Karadeniz dağlarında geçen yapım, savaştan kaçan birkaç kişinin, 2-3 bin metre yükseklikteki uçsuz bucaksız dağları, kar altında aşma mücadelesini anlatıyor.

Filmin çekimleri, Trabzon'un Araklı ilçesinin dağlarında, kar altındaki yaylalarda gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğudan Fragmanlar'a Uluslararası Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:26:29. #7.13#
SON DAKİKA: Doğudan Fragmanlar'a Uluslararası Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.