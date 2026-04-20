Doğukan Akan serbest bırakıldı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla tutuklanan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim Uzmanı ve stajyer avukat Doğukan Akan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi."

Akan, Akbelen'deki direnişin yanında olan Esra Işık ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı sonrası "Deliller henüz toplanmadı" gerekçesiyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmıştı.