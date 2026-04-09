Doğum İzni Teklifi TBMM'de Kapatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğum İzni Teklifi TBMM'de Kapatıldı

09.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leyla Şahin Usta, doğum izni teklifinin görüşmeleri için yeter sayının sağlanamadığını belirtti.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri için toplanan TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle kapanmasına ilişkin "Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti'nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti'nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis'in kapanmasına bizzat sebep oldular" dedi.

Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran, mevcut izinde olanların da bundan yararlanmasını düzenleyen ve bu hafta yasalaştırılması planlanan kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanması üzerine haftaya kaldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı. Usta, açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef muhalefet partileri engel olmuştur. Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti'nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti'nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis'in kapanmasına bizzat sebep oldular. Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler."

Kaynak: ANKA

Leyla Şahin Usta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum İzni Teklifi TBMM'de Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:31:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Doğum İzni Teklifi TBMM'de Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.