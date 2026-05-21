Doğurganlık Hızı: Beka Sorunu Mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğurganlık Hızı: Beka Sorunu Mu?

21.05.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, doğurganlık hızının 1,42'ye düştüğünü ve bunun tehlike oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplam doğurganlık hızının 1,42 seviyesine gerilediğini belirterek, "Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğiliminde. Bu, ülkemiz için bir beka sorunudur" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açıklanan 2025 yılı doğum istatistiklerine ve Türkiye'deki doğurganlık hızının düşüş trendine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir kadının sahip olduğu ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının 1,42 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Usta, nüfusun en azından mevcut düzeyini koruyabilmesi adına bu oranının minimum 2,10 olması gerektiğini belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğiliminde. Bu, ülkemiz için bir beka sorunudur. Siyasete ilk girdiğim dönemden beri sürekli çeşitli vesilelerle bu konuyu gündeme getirdim, 'siyaset üstü bir meseledir' dedim. 2024 yılı Şubat ayında Grup Önerisi verdik:"

'Türkiye'deki nüfus artış hızındaki veya doğurganlıktaki düşüşün araştırılması'. Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Peki, bu kadar önemli bir konuda iktidar ne yapıyor?

'En az 3 çocuk' diyor, güzel… Ama bu, bir söylemin ötesine geçiyor mu? Bir vizyon belgesi açıklamışlar, bomboş. Bu eğilimin nedenini araştırdınız mı? Elinizde bilimsel bir çalışma var mı? Bu keskin düşüşün nedeni, kötü giden ekonomi mi, ülkenin geleceğine dair endişeler mi, çocuk yapmanın ve büyütmenin maliyeti mi, yetersiz kreş ve bakım olanakları mı, içi boşaltılan eğitim sistemi mi, gençlerin işsiz kalması ve kendilerini dahi geçindirememesi mi? Bölgesel olarak ciddi farklar var. Eğitim durumuna göre ciddi farklar var. Belki de her kesim ve her sebep için ayrı tedbir almak gerekiyor. Buna çalıştınız mı? Ama bunlara kafa yormak yerine geçmişe suç atmak elbette daha kolay. Bir AK Parti klasiği… Siz yine kurul kurun, içi boş vizyon belgeleri açıklayın, bir de harçlık sayılabilecek çocuk yardımları yapın."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğurganlık Hızı: Beka Sorunu Mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:32:11. #7.12#
SON DAKİKA: Doğurganlık Hızı: Beka Sorunu Mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.