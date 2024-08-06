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Doğuştan işitme engelli Ecrin, Şahinbey'in desteğiyle hayata kulak verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun temin ettiği işitme cihazı sayesinde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yardımıyla yeni bir hayata adım attı. Ecrin Oygur, Başkan Tahmazoğlu'nun temin ettiği işitme cihazı sayesinde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

İlk hayata kulak verdi, okulunda derece yaptı

Ecrin Oygur, işitme cihazıyla duymaya başlamasının ardından eğitim hayatında da büyük bir başarı gösterdi. Okulunda derece yapan Oygur, azmi ve başarısıyla hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandırdı. Ecrin'in ailesi, kızlarının hayatını değiştiren bu anlamlı destek için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerini iletti. Başkan Tahmazoğlu ise Ecrin'in başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ihtiyaç sahibi çocukların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

"Kızımın hayatı olumlu yönde çok değişti"

Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür eden anne Filiz Oygur, "Kızım hiç duymuyordu. Yüzde 100 işitme engelli. Ameliyat yaptırdık bir cihaz bize verdiler. Dört yıl boyunca onu kullandık. O bozuldu. 3 günde bir 85 TL'ye pil alıyorduk. Bin 250 TL'ye kablosunu satın alıyorduk. Bu durum bana çok zor geliyordu. Depremden sonra bize imkan sağladılar. 16 bin TL para istendi. Bizim o parayı verecek gücümüz yoktu. Şahinbey Belediyesi'ne gittim. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, 16 bin TL'yi ödeyerek bize destek oldu. Şu an kızım okula gidiyor. Kızımın hayatı olumlu yönde çok değişti. Kızım çok şükür duyuyor ve konuşuyor. Sınıfını 1'inci olarak bitirdi. Bize yardım ettiği için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızım artık kenedini ifade edebiliyor"

Kızının sosyal hayatında olumlu değişikliler olduğunu da söyleyen anne Oygur, "Kızımın cihazdan önce davranışı çok kötüydü. İnsanları döverdi. Kendini ifade edemezdi. Cihazdan sonra çok uysallaştı. Evde en akıllı çocuğum Ecrin. Kızım artık kenedini ifade edebiliyor. Öğretmeniyle çok rahat konuşuyor" diye konuştu.