Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2026 FIFA 17 Yaş Altı (U17) Dünya Kupası, 48 milli takımın katılımıyla start aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen turnuvanın açılış gününde, Doha'daki Aspire Zone tesislerinde 8 karşılaşma programa alındı.

Ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ilk maçında Panama'yı 2-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Aspire Zone'daki İbrahim Halfan Sahası'nda oynanan karşılaşmada Katar'a galibiyeti getiren golleri, 90+1. dakikada penaltıdan Taha Nassir ve 90+5. dakikada Abdoulaye Babacar Ndiaye kaydetti.

Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuvada, dünyanın farklı bölgelerinden 48 milli takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Katar'ın 2025-2029 yılları arasında üst üste beş kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, geçen yılın ardından ikinci kez 48 takımlı formatta gerçekleştiriliyor.

Final karşılaşması ise 13 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nda gerçekleştirilecek.

ABD turnuvadan çekilmişti

ABD Futbol Federasyonu, turnuva öncesinde bölgedeki güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın organizasyona katılmayacağını açıklamıştı.

FIFA, ABD'nin çekilmesinin ardından Dominik Cumhuriyeti'nin turnuvada mücadele edeceğini duyurmuş, organizasyonun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da turnuva öncesinde Doha'ya yaptığı ziyarette, organizasyonun başarılı geçmesini beklediğini ifade etmişti.

Geçen yıl Portekiz'in şampiyonluğuyla tamamlanan organizasyonda, bu yılın şampiyonu 13 Aralık'ta belli olacak.