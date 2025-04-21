Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türk hava şehitleri konuşuldu - Son Dakika
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Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde ilk Türk hava şehitleri konuşuldu

Doha Yunus Emre Enstitüsü\'nde ilk Türk hava şehitleri konuşuldu

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk havacılığının ilk şehitleri ve 1914 yılında yapılan İstanbul-Kudüs- İskenderiye hava seyahati konulu söyleşi düzenlendi.

21.04.2025 23:22
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Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türk havacılığının ilk şehitleri ve 1914 yılında yapılan İstanbul-Kudüs- İskenderiye hava seyahati konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar Milli Arşivleri Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik ve Katar'daki akademisyenler ve eğitimlerini sürdüren Türk ve yabancı öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Arapça ve Türkçe olarak iki dilde eş zamanlı tercüme ile düzenlenen programda, Türk pilotlarının çıktıkları 2 bin 250 kilometrelik "İstanbul-Kudüs İskenderiye Hava Seyahati" ve bu uçuşu gerçekleştiren Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey'in izledikleri rotalar ve seyahat sırasında yaşadıkları anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Göksu gerçekleştirilen bu hava seyahatinin Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaki toprakların her köşesiyle ilgilendiğinin, ve o dönem Türk-Arap kardeşliğini zedelemek ve Orta Doğu'da karışıklık yaratmaya çalışanlara karşı devletin gücünün hala yerinde olduğunun bir ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.

Arşiv Uzmanı Prof. Dr. Süheyl Sapan ise yaptığı konuşmada gerçekleştirilen hava seyahatinde şehit olan Pilot Teğmen Nuri Bey, Pilot Yüzbaşı Fethi Bey ile Üsteğmen Sadık Bey'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde bulunan Selahattin Eyyubi Türbesi'nin yanındaki kabre defnedildiklerini ve bunun Türk-Arap kardeşliğinin en somut örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Program, konuklar ile toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle son buldu.

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Kaynak: AA

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