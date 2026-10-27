Doktor Demirkol'a yalan tanıklıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, cezası ertelendi - Son Dakika
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Doktor Demirkol'a yalan tanıklıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, cezası ertelendi

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Eski ulaştırma bakanlarından Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yalan tanıklık suçundan yargılanan doktor Nurettin Demirkol, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaşı nedeniyle cezasını erteledi ve Demirkol'un tahliyesine karar verdi.

Eski ulaştırma bakanlarından Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin "yalan tanıklık" suçundan yargılanan doktor Nurettin Demirkol, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, yaşından dolayı cezasının ertelenmesine karar verildi.

Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Nurettin Demirkol (66), tanık olarak ifadesinin alınmasının 4 safhadan oluştuğunu belirterek, ifade tutanaklarını okumadan imzaladığını öne sürdü.

Bir süre sonra kolluk tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü söyleyen Demirkol, şu beyanda bulundu:

"Merhum bakanı iki üç kez muayene ettim. Sadece tansiyon problemi olduğunu biliyorum. Devamlı bir doktoru olup olmadığını bilmiyorum. Söz konusu dönemlerde de sağlık ocağı tabibi, hükümet tabibi, belediye tabibi, aile hekimi gibi tabirler olduğu için yanlış anlaşılmamak adına özel doktor tabirini kullandım. Yanlışlık olmuş. Ben kamu görevlisi olmadığımı söylemek istedim. Merhum bakanın özel doktoru değilim."

Sanık Demirkol, dosyada yer alan 155 acil çağrı ihbarı çözüm tutanağına bakıldığında konuşmalardan kendisinin olduğunu anladığını ifade etti.

Arama sırasında geçen konuşmada "beklenmedik ani bir ölüm" cümlesini söylediğini, polisin kendisine "şüpheli ölüm konusu mu var" dediğini anlatan Demirkol, ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin söz konusu olmadığını ve hükümet tabibini aramak istediğini ancak ulaşamadığı için polisin kendisini yönlendirmesini arzu ettiğini belirtti.

Demirkol, 10 yıl öncesini hatırlamasının mümkün olmadığını savunarak, 2016 yılındaki ifadesinde maktulün ağzının sağ kenarında bir çizik şeklinde az miktarda kanlı sıvı aktığını söylediğini ifade etti.

Ancak bu yıl verdiği ifadesinde "Yüzünde, vücudunda kan görmedim" dediğini söyleyen Demirkol, olay günü midesinden gelen sıvıyı kan olarak değerlendirmiş olabileceğini savundu.

Demirkol, olaydan sonra evden çıktığında sokağın aşırı kalabalık olduğunu anlatarak, "Olay yerinde Alihan Kuriş'i görmedim. Olayla ilgili her şey açık efendim. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ben toplumda da dürüst olarak bilinen biriyim." savunmasını yaptı.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın "yalan tanıklık" suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi istendi.

Son sözü sorulan sanık Demirkol, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Demirkol'u "yalan tanıklık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yaşından dolayı cezasının ertelenmesine hükmeden mahkeme, Demirkol'un tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA
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