Dolandırıcılara Operasyon: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, isimlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığını gerekçe gösterdikleri kişilerin 4 milyon 765 bin lira para ve ziynet eşyalarını alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kaydı araştırması ve teknik inceleme sonrası şüphelilerin Z.K. ile S.S. olduğunu tespit etti.

İstanbul'daki adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.