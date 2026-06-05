Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Osmaniye merkezli 3 ilde vatandaşların IBAN numaraları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların IBAN numaralarını alarak dolandırıcılık yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kartı, 5 flaş bellek, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ile 2 POS cihazı ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin banka hesaplarında 162 milyon liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.