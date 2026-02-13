Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Tutuklama

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, geçen yıl kentte kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi, isminin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığı gerekçesiyle toplamda 12 milyon liranın üzerinde dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda suça iştirak ettiği belirlenen 10 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında Karabük, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.