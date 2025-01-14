Dolandırıcılık Uyarısı Havza'da - Son Dakika
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Dolandırıcılık Uyarısı Havza'da

Havza Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı ve bilgilendirdi.

14.01.2025 15:46
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Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi ekipleri tarafından Havza Organize Sanayi Bölgesi, Havza Küçük Sanayi Sitesi ve Havza 25 Mayıs Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahipleri, çalışanlar ile vatandaşlar telefon, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarak, 112 kullanımı hakkında bilgi ve broşür verildi.

Vatandaşlara vali, kaymakam, savcı, MİT mensubu veya polisin telefon veya herhangi iletişim yoluyla arayıp para talep etmeyeceği anlatılarak, bu tür aramalara itibar edilmemesi istendi.

Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, halkın mal ve can güvenliğini korumak adına 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve halkımızı konu ile ilgili bilinçlendirmek adına çalışma ve uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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