Dolmuş Sepetli Vinçten Düşen İşçiyi Yaraladı

21.08.2025 16:17
Ordu'da dolmuşun çarptığı vincin sepetinden düşen işçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dolmuşun çarptığı sepetli vinçten düşen işçi yaralandı.

Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepet bölümüne çıktı.

Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, sepetin bağlı bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun üzerine düşen Elmalı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sedye ile dolmuş üzerinden aldıkları işçi, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

