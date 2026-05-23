Dolu Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolu Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi

23.05.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da dolu, 4 ilçedeki 13 mahallenin kayısı bahçelerinde hasara yol açtı.

Malatya'nın 4 ilçesinin 13 mahallesinde dolu, kayısı bahçelerinde hasara yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün etkili olan dolunun kayısı bahçelerinde hasara neden olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin teknik elamanlarınca dolunun görüldüğü bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda hasar oranı bakımından yaklaşık olarak Akçadağ ilçesinin Taşevler, Kozluca ve Güneşli mahallelerinde yüzde 15-20, Darende ilçesinin Ağılbaşı, Ayvalı, Yenipınar, Ağılyazı ve Kerimli mahallelerinde yüzde 10-15, Hekimhan ilçesinin Söğüt ve Yeşilköy mahallelerinde yüzde 10-15, Yazıhan ilçesinin Epreme, Çavuş ve Gövük mahallerinde yüzde 10-15 oranında hasar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ön hasar tespitlerinde toplamda ilimiz genelinde 4 ilçemizde 13 mahallede hasar olduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Akçadağ, Darende, Hekimhan ve Yazıhan ilçelerinde meyve dökülmeleri ve yaralanmalara bağlı kalite kaybına sebebiyet verecek durumun belirlendiği, Darende ve Hekimhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise çiçeklenme evresinde olan bölgelerde çiçek dökülmeleri tespit edildiği belirtildi.

Ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, kesin hasar tespitlerinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

23:08
Bu parayı veren formayı giydirir Sörloth’un bonservisi belli oldu
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:10:08. #7.12#
SON DAKİKA: Dolu Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.