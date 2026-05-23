Dolu Kayısı Bahçelerine Zarar Verdi

Malatya'nın 4 ilçesinin 13 mahallesinde dolu, kayısı bahçelerinde hasara yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün etkili olan dolunun kayısı bahçelerinde hasara neden olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin teknik elamanlarınca dolunun görüldüğü bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda hasar oranı bakımından yaklaşık olarak Akçadağ ilçesinin Taşevler, Kozluca ve Güneşli mahallelerinde yüzde 15-20, Darende ilçesinin Ağılbaşı, Ayvalı, Yenipınar, Ağılyazı ve Kerimli mahallelerinde yüzde 10-15, Hekimhan ilçesinin Söğüt ve Yeşilköy mahallelerinde yüzde 10-15, Yazıhan ilçesinin Epreme, Çavuş ve Gövük mahallerinde yüzde 10-15 oranında hasar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ön hasar tespitlerinde toplamda ilimiz genelinde 4 ilçemizde 13 mahallede hasar olduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Akçadağ, Darende, Hekimhan ve Yazıhan ilçelerinde meyve dökülmeleri ve yaralanmalara bağlı kalite kaybına sebebiyet verecek durumun belirlendiği, Darende ve Hekimhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise çiçeklenme evresinde olan bölgelerde çiçek dökülmeleri tespit edildiği belirtildi.

Ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, kesin hasar tespitlerinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.