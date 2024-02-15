Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve kar küreme araçlarıyla yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

15.02.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
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Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda, kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaşırken, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, greyderler ve kar küreme araçlarıyla yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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