Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hazırlıksız yola çıkan bazı ağır tonajlı araç sürücüleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
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Muş'un Varto ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevlilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, seçim günü yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Programda yer alan maçlar arasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor gibi önemli karşılaşmalar bulunuyor.
Balıkesir'de yapılan bir uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, bıçak, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 84 yaşındaki kadının karnında tespit edilen yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı. Karnında şişkinlik ve şiddetli ağrı hisseden Hatice Kara, yakınları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu Kara, genel cerrahi polikliniğine sevk edildi. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın yaptığı tetkikler sonucunda Kara'nın karnında kitle tespit edildi. Yapılan operasyonla Kara'nın karnından yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Hastanın durumu iyi ve yakında taburcu olacak.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Günübirlik tatil için parka gelenler, göl etrafında yürüyüş yaparak güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerden Ensar Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve görülmeye değer olduğunu belirtti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerin bulunduğu konteyner, vinç yardımıyla çalındı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda T.A. ve V.U. isimli zanlılar tespit edildi ve tutuklandı. Çalınan konteyner ise sahibine teslim edildi.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda 12 bin 260 kağıda uyuşturucu emdirilmiş ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
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Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
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