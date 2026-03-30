Domaniç-İnegöl Yolunda Kar ve Sis

Kütahya'nın Domaniç ile İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte yol kenarları beyaza bürünürken, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman düştü. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.