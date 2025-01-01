Domaniç\'te Yangın: Bir Ev Kül Oldu

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muhacirler köyünde Şükrü Özdemir'e (57) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylüler alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç ve Tunçbilek belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.