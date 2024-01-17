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Dominik Cumhuriyeti'nde Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Uygulamasını Deneyecek - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Uygulamasını Deneyecek

Dominik Cumhuriyeti hükümeti, şubatta başlayacak pilot uygulama ile haftada 4 gün çalışma sistemini denemeye karar verdi. Çalışanlar aynı maaşı alacak ancak çalışma saatleri 44'ten 36'ya düşürülecek. Yeni uygulama, insan sağlığı ve refahını iyileştirmeyi ve çevre dostu verimliliği teşvik etmeyi hedefliyor. Ülkedeki bir üniversite, uygulamanın çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek üzere görevlendirildi. Dominik Cumhuriyeti, haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyen ilk Karayip ülkesi olacak.

Dominik Cumhuriyeti\'nde Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Uygulamasını Deneyecek
17.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:29
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Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasını denemeye hazırlanıyor.

Dominik Cumhuriyeti hükümeti şubatta başlayacak pilot uygulama kapsamında, haftada 4 gün çalışılacağını duyurdu.

Hükümet, çalışanların aynı maaşı alacağını ancak deneme kapsamında çalışma saatlerinin 44'ten 36'ya düşürüleceğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Luis Miguel de Camps, yeni uygulamanın, insan sağlığının ve refahının iyileşmesine öncelik verdiğini ve sürdürülebilir çevre dostu verimliliğini teşvik ettiğini ifade etti.

Ülkede yerel bir üniversite, haftada 4 gün çalışma uygulamasının çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek üzere görevlendirildi.

Dominik Cumhuriyeti, haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyen ilk Karayip ülkesi olacak. ???????

Kaynak: AA
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Dominik Cumhuriyeti, Pilot, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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