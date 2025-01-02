Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doğan Açıkgöz (59) akrabası Y.U. (20) ve arkadaşlarıyla Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına gitti.
Çalılıklarda domuzun olduğunu düşünerek ateş açan Y.U'nun tüfeğinden çıkan saçmalar Açıkgöz'e isabet etti.
Açıkgöz'ün vurulduğunu gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Açıkgöz'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Y.U'yu gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Domuz Avında Kazara Vuruldu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?