Domuz Sanıp Kuzenini Vuran Serbest Bırakıldı
Zonguldak'ta domuz sanarak kuzenine ateş açan Kemal Basan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde bahçede gördüğü karartıyı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açıp, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden olan Kemal Basan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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