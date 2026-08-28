Domuz Sanıp Kuzenini Vuran Serbest Bırakıldı

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde bahçede gördüğü karartıyı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açıp, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden olan Kemal Basan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,