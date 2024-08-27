Donald Trump, Elon Musk'ı kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu belirtti - Son Dakika
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Donald Trump, Elon Musk'ı kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu belirtti

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda kabinede yer alması için teklifte bulunabileceğini söylediği Elon Musk'ın, kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu ancak kendisinin danışmanlık yapabileceğini belirtti.

27.08.2024 11:47
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması durumunda kabinede yer alması için teklifte bulunabileceğini söylediği Elon Musk'ın, kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu ancak kendisinin danışmanlık yapabileceğini belirtti.

Trump, ABD'li YouTube yayıncısı ve eski asker Shawn Ryan'ın programına konuk oldu.

Seçilmesi halinde kabinede görev teklif edebileceğini söylediği Musk hakkında konuşan Trump, "O da dahil olmak istiyor. Bakın, büyük işletmeler yönetiyor ve bu yüzden gerçekten yapamaz. Onu kabineye alırdım, kesinlikle, ama yaptığı onca şeyle bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimini kazanması durumunda kabinede görev alması veya danışmanlık yapması için Musk'a teklifte bulunabileceğini söylemişti.

Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını vermişti.

Sosyal medya hesabında kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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