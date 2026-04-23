Donanma Sekreteri Phelan Görevden Ayrıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
Parnell, paylaşımında Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun görevi vekaleten yürüteceğini belirtti.
