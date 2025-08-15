Dondurma Hırsızları Yakalandı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, market önündeki dolabın kilidini kırarak dondurma çalan ve güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 11 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Markete yaklaşan 3 kişi, önündeki dolabın kilidini kırıp içindeki dondurmalardan aldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açan Şemsettin Bulut, hırsızlığı fark edip polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.