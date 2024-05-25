Dörtyol'da 1 Milyon Lira Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Dörtyol'da 1 Milyon Lira Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Dörtyol\'da 1 Milyon Lira Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 1 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayı sonucunda, şüpheli çalışanın iş yerinde gözaltına alındığı ve ayrıca uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

25.05.2024 22:55
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 1 milyon lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Numune Evler Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Ufuk Aydın, yaklaşık 8 aydır kasasında çıkan eksik paradan dolayı iş yerindeki güvenlik kameralarını arttırdı.

Aydın, incelediği güvenlik kameralarından, kasadan düzenli olarak para çalan kişinin çalışanı Hüseyin G. olduğunu belirledi.

Aydın'ın durumu polise bildirmesi üzerine Hüseyin G. iş yerinde gözaltına alındı.

Ekipler, iş yerinde yaptığı incelemede, Hüseyin G'ye ait bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin G. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Yıllarca bir arkadaş gördüğü çalışanının yaptığı hırsızlık yüzünden üzüntü duyduğunu dile getiren Aydın, zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirtti.

Öte yandan, hırsızlık ve Hüseyin G'nin gözaltına alınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Dörtyol, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da 1 Milyon Lira Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da 1 Milyon Lira Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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