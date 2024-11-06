Dörtyol'da Güvenlik Uygulaması

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.

Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.

Denetimlerde, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.