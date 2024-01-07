 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dörtyol'da kaza: Otomobiller çarpıştı, biri alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dörtyol'da kaza: Otomobiller çarpıştı, biri alev aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri alev alarak yanmaya başladı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dörtyol\'da kaza: Otomobiller çarpıştı, biri alev aldı
07.01.2024 - 23:34,
Abone Ol

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri aldı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. S.C. yönetimindeki otomobil ile S.A. kontrolündeki otomobil bulvarda çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri alev alıp, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürcüleri ile otomobillerdeki E.D. ve M.Ü., vatandaşlarca dışarıya çıkarıldı. Yanan otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan E.D. ve M.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Numune Evler Mahallesi, Dörtyol, İtfaiye, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da kaza: Otomobiller çarpıştı, biri alev aldı - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:47:55. #1.12#
SON DAKİKA: Dörtyol'da kaza: Otomobiller çarpıştı, biri alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement