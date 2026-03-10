Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Özerli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular M.A.T. ile S.C. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında S.C'nin bıçakla saldırdığı M.A.T. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Komşu Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?