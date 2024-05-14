Güncel

Dörtyol'da kuvvetli yağışla taşan derede ıslah çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle köprüyü parçalayan derede, ekiplerin ıslah çalışmaları sürdürüyor.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da il genelinde Pazar günü başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşırı yağışla birlikte derelerin debilerinde artma meydana geldi. Kuvvetli yağışlar nedeniyle Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin debiside artırmıştı. Derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yol parçalanarak ikiye bölünmüştü. Devlet Su İşleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek ıslah çalışmalarına başlamıştı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sürdürüyor.