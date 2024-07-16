Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

16.07.2024 09:31
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tayfun Kurnaz (30) idaresindeki motosiklet, Kuzuculu Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kurnaz, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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