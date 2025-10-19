Dörtyol'da Otomobil-Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Abdi İpekçi Caddesi'nde A.P'nin kullandığı 27 APU 551 plakalı kamyonetle İ.V. idaresindeki 31 AHJ 290 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yaralanan A.N.V, M.A, Z.Z. ve N.G. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
