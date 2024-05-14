Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde doluya dönüştü. Dolu nedeniyle ilçede su birikintileri ve taşkınlar oluştu. Dörtyol-Payas kara yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Sağanak ve dolu sırasında sürücüler zor anlar yaşadı, vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi. Polis ekipleri önlem aldı, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.

14.05.2024 01:17
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dünden bu yana süren sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

Dörtyol-Payas kara yolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanak ve dolu sırasında sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, vatandaşlar da saçakların altında ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı ilçede yağış devam ediyor.

Kaynak: AA

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