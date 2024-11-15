Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kargoyu teslim alan E.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste 45 silah parçası ile 11 bin 850 fişek ele geçirdi.
Polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?