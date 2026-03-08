Dörtyol'da Teravih Sonrası Çocuk Etkinlikleri - Son Dakika
Dörtyol'da Teravih Sonrası Çocuk Etkinlikleri

Dörtyol\'da Teravih Sonrası Çocuk Etkinlikleri
08.03.2026 00:54
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazının ardından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Programda çocuklar ilahiler söyledi. Ardından kurulan spor parkurlarında halat çekme ve balonlu oyunlar oynayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan aileler, namaz sonrası düzenlenen program sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem de cami ortamıyla daha fazla bağ kurduğunu ifade etti.

Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dörtyol, Güncel, Hatay, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Teravih Sonrası Çocuk Etkinlikleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Dörtyol'da Teravih Sonrası Çocuk Etkinlikleri - Son Dakika
