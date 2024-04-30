Dörtyol'da Vinç-Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da Vinç-Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Dörtyol\'da Vinç-Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir vinç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakan Tekin hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahale sonucunda kurtarılamadı.

30.04.2024 23:25
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Numune Evler Mahallesi'nde, Hakan Tekin (28) idaresindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet ile H.A (39) yönetimindeki 31 ABH 039 plakalı vinç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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