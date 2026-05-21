Dorukhan Büyükışık'ın Ölümü: 26 Gözaltı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık'ın "şüpheli ölümüyle" ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararları verildiğini ve İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu.