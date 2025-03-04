Döşemealtı'nda Genç Ölümü Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika
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Döşemealtı'nda Genç Ölümü Davasında Müebbet İstemi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 17 yaşındaki Arda Bağuç'un ölümüyle ilgili davada savcı müebbet istedi.

04.03.2025 15:16
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Sercan Baki Davran ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuksuz yargılanan, ancak başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık E.E.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Ş.T, H.M. ve H.A. ise duruşmaya katılmadı.

Müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanık Sercan Baki Davran, maktul Arda Bağuç ile aralarında olay öncesindeki günlerde herhangi bir tartışma olmadığını, husumetlerinin de bulunmadığını savunarak maktulün intihar ettiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık E.E.K. de olay gününde maktulle aralarında bir kavganın olmadığını, olayla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Maktul Arda Bağuç'un annesi Raziye Baz ise sanıklarla oğlu arasında bir hafta önce kavga olayının yaşandığını öne sürerek, "Oğlum intihar edecek bir çocuk değildi. Görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldü." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Sercan Baki Davran'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, tutuksuz sanık E.E.K'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Davran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Döşemealtı ilçesindeki oto yıkama dükkanında 18 Mart 2024'te 17 yaşındaki Arda Bağuç'un intihar ettiği yönünde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bağuç'un tabancayla ateş edilmesi sonucu öldüğünü belirlemişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Sercan Baki Davran (26) tutuklanmış, E.E.K, Ş.T, H.M. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda Genç Ölümü Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika

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